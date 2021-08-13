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قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية يشعل منصات التواصل الاجتماعي

قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية يشعل منصات التواصل الاجتماعي
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي في السودان وعدد من الدول العربية مع قرار الحكومة السودانية الأخير بتسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.

العالم - نبض السوشيال

واعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بعد لقاء جمعها بالمدعي العام للمحكمة كريم أسد خان الذي زار السودان، وقالت الصادق المهدي إنه تم اتخاذ قرار تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية؛ وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.

وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام2009، مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في2003، وقتل خلاله أكثر من ثلاثمئة ألف شخص. والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في نيسان/ أبريل عام 2019، إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

ودشن المغردون وسم "#تسليم_البشير_اهانه_للسودان" فيما انقسموا بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث اعتبر المؤيدون انه شأن داخلي، وطالب كثيرون بتسليم البشير في أسرع وقت ممكن، لإنصاف من وصفوهم بضحايا الإبادة الجماعية في دارفور، فيما اعتبر آخرون أن قضية البشير هي المدخل للتدخل الغربي بالشؤون الداخلية للسودان

حيث غرد "عبدالرحمن الكندي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "يا حسافه وحسرة بس أن تنتهك سيادة السودان ويتم محاكمة رئيسها المخلوع خارج قضاء السودان وتحت قوانينه فهي دولة عظيمة صبرت تحت الحصار والظلم وأنجبت جهابذة العلم فمن صاحب هذه المشورة الحمقاء ! بعد أن تنفست السودان وصار للوطن كلمته يجب الحفاظ على السيادة !!#تسليم_البشير_إهانة_للسودان".

وغرد "Ahmed Y. Mustafa" : "زمان لماكان البشيرفي السلطةكنت بنتقدأي زول ممكن يتكلم عنةعشان كان رئيسك الان وبعد اخذة الله اخذعزيز مقدروازاله الله بقوتةمن الحكم اصبح لازم يحاكم علي افعالةخلال فترةحكمةلانةكان مسئولاعن شعبةواساءالحكم فيحاسب الان وامام ربه عندلقائه".

وكتب "Emad Shinqrai" في تغريدة له : "بغض النظر عن أي خلافات سياسية بعيداً عن التخوين و بث خطابات الكراهية يعتبر تسليم البشير خيانة لكل السودانيين وليست من شيم السودانيين الخيانة ،الحكومة الحالية تتجاوز كل الحدود في معظم القرارات الغير مدروسة، ضاربة أحلام وتطلعات أهل السودان بعرض الحائط".

وقال "فرحان الشمري" في تغريدة له : "تسليم البشير الى المحكمه الدوليه اهانه للسودان و قضاءه".

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