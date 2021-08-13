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أمريكا أخرجت 55 آلية وصهريج نفط سوري مسروق إلى العراق

أمريكا أخرجت 55 آلية وصهريج نفط سوري مسروق إلى العراق
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر محلية سورية بأن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، أخرجت خلال الـ24 ساعة الماضية رتلا من 55 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه العراق.

العالم-سوريا

واضافت المصادر المحلية من ريف اليعربية قولها إن "القوات الأمريكية أخرجت ليل الخميس/ الجمعة، 30 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري برفقة عدد من المدرعات وتوجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي مع العراق، فيما أخرجت اليوم ما مجموعه 25 آلية بينها صهاريج معبأة بالنفط السوري إضافة إلى ناقلات وشاحنات محملة ومغطاة وبرادات عبر المعبر نفسه نحو العراق".

وكانت القوات الأمريكية، أخرجت يوم الثلاثاء الماضي رتلا مؤلفا من 80 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد.

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