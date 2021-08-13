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'طالبان' تهدد بالاستيلاء على كابول بالقوة إذا لم تحل المسائل العالقة بالحوار

'طالبان' تهدد بالاستيلاء على كابول بالقوة إذا لم تحل المسائل العالقة بالحوار
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

هددت جماعة طالبان بالاستيلاء على العاصمة الأفغانية كابل بالقوة ما لم يتم حل المسائل العالقة بينها والحكومة الاتحادية عن طريق التفاوض.

العالم ـ أفغانستان

وحسب وكالة سبوتنيك، صرح المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، بأن حركته قادرة على إحكام سيطرتها على كابل "بسهولة وعلى وجه السرعة" إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

ويأتي هذا التصريح على خلفية سيطرة "طالبان" خلال الأيام الأخيرة على مراكز 18 من أصل الولايات الأفغانية الـ34 واستمرار تقدم الحركة في أراضي افغانستان.

وكانت حركة 'طالبان' قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت على مرافق استراتيجية في مدينة بل علم، مركز ولاية لوكر الواقعة وسط أفغانستان جنوب شرقي العاصمة كابل.

وذكر ذبيح الله مجاهد، على حسابه في "تويتر" أن مسلحي الحركة استولوا على مقر حاكم الولاية ومرافق مهمة أخرى في المدينة، مشيرا إلى أن حاكم لوكر، عبد القيوم رحيمي، وأفراد فريقه التحقوا بالحركة.

وأشار المتحدث إلى أن قوات "طالبان" تقتحم حاليا المواقع التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية في المدينة، ومنها مقر الاستخبارات وقاعدة القوات الخاصة.

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