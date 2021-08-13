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هبوط طائرة وسط بلدة كندية من اجل كعكة آيس كريم

هبوط طائرة وسط بلدة كندية من اجل كعكة آيس كريم
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أقدم طيار على هبوط غير قانوني في موقف مزدحم بالسيارات، ليشتري كعكة "آيس كريم" مفضلة لديه من متجر "ديري كوين"، في إحدى البلدات الكندية.

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وتلقت الشرطة في بلدة تيسديل الكندية مكالمة في 31 تموز/يوليو الماضي، عند الساعة الـ5 مساءً، تُفيد بهبوط مروحية في موقف سيارات مزدحم، وفقاً لبيان صحافي صدر، يوم أمس الأربعاء، عن شرطة الخيالة الكندية الملكية.

وقالت الشرطة إن شهوداً رأوا المروحية تهبط وتنثر الغبار والحطام في المنطقة التي تحيط بها المدارس الإعدادية والثانوية والشركات ومركز للألعاب المائية.

ووجدت الشرطة أنّ المروحية لم تهبط بسبب حالة طوارئ، بل من أجل الطيار الذي أراد شراء كعكة الآيس كريم من متجر "ديري كوين" في البلدة.

وجهت الشرطة إلى الطيار، الذي لم تكشف اسمه، تهمة واحدة تتعلق بعملية هبوط خطيرة لطائرة، في 4 أغسطس/آب الحالي. وحُدد موعد محاكمته في 7 سبتمبر/أيلول المقبل.

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