هذا ماذا حصل في حادثة حي الرادار في طرطوس.. القصة الكاملة

العالم-سوريا

وبيّن المصدر أنه “أثناء هجوم المدعو (عمران) ورفيقيه على منزل (علي عبود) كان يوجد لديه ضيف يدعى (نزار ميقاتي)” مضيفاً أنه “خلال الهجوم حصل إطلاق نار من قبل المدعو عمران ورفيقيه، مما أدى إلى إصابة صاحب المنزل (علي عبود) وضيفه”.

وأردف المصدر أنه “تم إسعاف صاحب المنزل (علي عبود) وضيفه (نزار ميقاتي) إلى مستشفى الباسل في مدينة طرطوس، إلا أنه فيما بعد توفي الضيف (نزار ميقاتي) متأثراً بإصابته”.

وأشار المصدر إلى أنه “على إثره قامت الدوريات الأمنية برئاسة رئيس فرع الأمن الجنائي في طرطوس بمداهمة منزل المدعو (عمران ع) في حي الرادار، وذلك بعد ورود معلومات بوجود المجموعة الإرهابية ضمن المنزل”.

وذكر المصدر أنه “تم تطويق المنزل وإبعاد المواطنين من المكان المذكور كونها منطقة سكنية ومكتظة بالسكان، وخلال المداهمة تم إحكام الطوق على الغرفة التي احتمى فيها المجرمون حيث وقع اشتباك بينهم وبين الدوريات الأمنية”.

وأكمل المصدر أنه “خلال الاشتباكات قام أحد المجرمين بفتح قنبلة ورميها ضمن الغرفة الموجودين فيها، مما أدى إلى مقتل المجموعة بالكامل”.

وأوضح المصدر أن “المدعوان (عمران ع) و (علي ق) بحقهم عدة إذاعات بحث بجرائم تعاطي المخدرات والاتجار بها، وإرهاب المواطنين وسلبهم”.

وشدد المصدر على أن “المواطن (نزار ميقاتي) الذي كان بضيافة (علي عبود) توفي نتيجة الاشتباكات وهجوم مجموعة المدعو (عمران ع) على منزل عبود، وليس كما ادعت بعض مواقع التواصل الاجتماعي على أنه توفي نتيجة الاشتباكات مع الجهات الأمنية”.

يشار إلى أن المدعوان (عمران ع) و (علي ق) هما من أصحاب السوابق، ويقيمان في حي الرادار ورأس الشغري في طرطوس، بحسب ما ذكر المصدر .