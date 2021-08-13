طفل أمريكي يقتل أمه بالخطأ.. كان يلعب بمسدس

العالم ـ الأميركيتان

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقعت الحادثة في مدينة ألتامونتي سبرينغز بولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء، حين عثر الطفل بالصدفة على مسدس غير مؤمن وبه رصاص، وراح يلعب به دون أن تنتبه أمه التي كانت مشغولة بإجراء مكالمة تتعلق بالعمل، وفجأة خرجت طلقة نارية صوب رأسها ما أدى إلى مقتلها.

وقالت الشرطة إن الشخص الذي كان يتحدث إليها في مكالمة الفيديو اتصل بالرقم الخاص بالطوارئ، عندما سقطت شمايا لين، البالغة من العمر 21 عاما، ولم تظهر مرة أخرى، فيما ظهر الطفل في الخلفية مع سماع ضوضاء.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن "الضباط والمسعفين بذلوا قصارى جهدهم في تقديم المساعدة للسيدة لين، ولكن تم العثور عليها مصابة بعيار ناري مميت في الرأس".

وقالت الشرطة إن شخصا بالغا ترك السلاح الناري غير مؤمن.

وكان المحققون يعملون مع مكتب المدعي العام لمقاطعة سيمينول لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا.

ولقي أكثر من 43 ألف شخص مصرعهم بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بأنه وباء، وأنه عار دولي.