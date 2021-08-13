سيناتور أمريكي: الوقت لم يفت بعد لمنع طالبان من السيطرة على كابل

العالم-الامريكيتان

وحث ماكونيل إدارة الرئيس جو بايدن على وقف تقدم طالبان بتوجيه ضربات جوية لها ودعم القوات الأفغانية التي تدافع عن العاصمة.

وقال، إنه "أصدر هذا البيان بعد أن تحدث مع السفيرة الأفغانية لدى واشنطن عديلة راز".

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من الجمعة حركة طالبان لوقف هجومها في أفغانستان فورا، محذرا من أن "الوضع هناك بات يخرج عن السيطرة".

وقال غوتيريش للصحفيين: "رسالة المجتمع الدولي للمنخرطين في الحرب يجب أن تكون واضحة: الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر، هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى حرب أهلية طويلة أو لعزلة أفغانستان بشكل كامل".