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مجلس ولاية نيويورك التشريعي يعلق التحقيق مع حاكم الولاية أندرو كومو

مجلس ولاية نيويورك التشريعي يعلق التحقيق مع حاكم الولاية أندرو كومو
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس التشريعي لولاية نيويورك الأمريكية أن اللجنة القضائية بالمجلس ستعلق التحقيق مع حاكم الولاية أندرو كومو فور سريان استقالته، بعد خلوص التحقيق إلى تحرشه جنسيا بعدة نساء.

العالم-الاميركيتان

وقال رئيس المجلس كارل هيستي: "اللجنة القضائية بالمجلس ستعلق التحقيق مع الحاكم أندرو كومو بهدف عزله فور سريان استقالته في 25 أغسطس".

وقدم كومو استقالته من منصبه على خلفية اتهامه "بالتحرش الجنسي" بـ11 امرأة.

وخلص تحقيق المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيتا جيمس الأسبوع الماضي إلى أن كومو "تحرش جنسيا بالعديد من النساء وانتهك قانون الولاية".

ونفى كومو مرارا هذه المزاعم، لكنه قال إنه "كان على دراية كبيرة بالناس" واعتذر للنساء اللواتي قال إنه "أساء إليهن".

وبعد إصدار التقرير القضائي دعا الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك كومو إلى الاستقالة.

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