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إسقاط طائرة تجسس أمريكية في أجواء محافظة مأرب

إسقاط طائرة تجسس أمريكية في أجواء محافظة مأرب
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، من إسقاط طائرة تجسس أمريكية، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

العالم - اليمن

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اللواء" يحيى سريع" في بيان مقتضب اليوم السبت: تمكنت الدفاعات الجوية - بفضل الله - من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بصاروخ أرض جو وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وأشار سريع إلى أن "عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا إن شاء الله".

يذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت يومي 20 و22 يونيو الفائت طائرتين تجسسيتين أمريكيتين من ذات النوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وطائرة "سكان إيغل" بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

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