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بطل الفنون القتالية، نورمحمدوف، "يفجر المفاجأة"!

بطل الفنون القتالية، نورمحمدوف،
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

بعد أشهر من اعتزاله الفنون القتالية المختلطة، أجرى الروسي حبيب نورمحمدوف تغييرا جذريا في مسيرته الرياضية، كان قد لمح له منذ فترة.

العالم- منوعات

فقد أعلن نادي ليجان دينامو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم، تعاقده مع نورمحمدوف بطل العالم السابق في وزن الخفيف، الذي اعتزل منافسات الفنون القتالية في أكتوبر الماضي.

وكشف النادي عن صفقة التعاقد مع نورمحمدوف.

وقرر نورمحمدوف (32 عاما) اعتزال الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على الأميركي جوستين جيثي في 24 أكتوبر الماضي، في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناب بسبب فيروس كورونا.

وفي يناير الماضي، قال نورمحمدوف إنه يرغب في التحول إلى كرة القدم، وكتب على "تويتر" إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية و"ينتظر تلقي العروض".

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