فنزويلا.. مذكرة تفاهم بين الحكومة والمعارضة

العالم-الاميركيتان

جاء ذلك في بداية المفاوضات التي أطلقها الطرفان أمس الجمعة في المكسيك.

وبخلاف المحاولات التفاوضية السابقة، تجري المحادثات الحالية بمساعدة أكثر من 12 دولة، من بينها هولندا وروسيا وبوليفيا وتركيا والنرويج، والتي ستكون بمثابة الوسيط.

ويطالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفع العقوبات الظالمة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على مسؤولين ومؤسسات في فنزويلا، والتي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

من جهته، يدعو تحالف المعارضة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللقاحات ضد كوفيد-19 إلى فنزويلا، إضافة إلى إطلاق سراح العشرات من أنصار المعارضة وضمان السماح لها بالمشاركة في الانتخابات المحلية في نوفمبر.

وقالت واشنطن الخميس إنها على استعداد لمراجعة سياسات العقوبات بشرط تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات.