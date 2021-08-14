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وفاةٌ و451 إصابة بـ "كورونا" في فلسطين

وفاةٌ و451 إصابة بـ
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة و451 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى 166 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية: إن الوزارة سجلت وفاة واحدة، بالإضافة إلى 170 إصابة بالضفة الغربية، في حين سجلت 281 إصابة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.9%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 14 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 37 مريضا، منهم اثنان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبشأن اللقاحات، أوضحت الوزارة أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 635 ألفا و207، منهم 427 ألفا و979 تلقوا جرعتين من اللقاح.

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وفاةٌ و451 إصابة بـ "كورونا" في فلسطين

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