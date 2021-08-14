الجزائر تعلن حصيلة حرائق الغابات خلال الـ24 ساعة الماضية

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وذكر البيان أن وحدات الحماية المدنية أخمدت خلال 24 ساعة الأخيرة 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية، حيث أخمدت في تيزي وزو 10 حرائق، وبجاية 4 حرائق، وجيجل 7 حرائق، الطارف 5 حرائق، البويرة حريق واحد، سوق أهراس ثلاثة حرائق، سطيف حريقين، تبسة حريق واحد، برج بوعريريج حريقين، البليدة 4 حرائق، عنابة حريق واحد، عين الدفلى حريق واحد، وولاية تيسمسيلت حريقين.

وأوضح البيان أنه تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، 490 شاحنة إخماد بالإضافة إلى ثلاث مروحيات هيلكوبتر من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي وكذلك طائرتي "كنادير".

وقامت مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي بـ 235 عملية قذف الماء بالإضافة 172 عملية قذف الماء لطائرتي "كنادير" عبر ولايات تيزي وزو، بجاية وولاية جيجل.

وتتواصل جهود الحماية المدنية رفقة المصالح المختصة على إخماد 29 حريقا عبر 13 ولاية ، تيزي وزو 7 حرائق، بجاية، 5 حرائق، جيجل 4 حرائق، الطارف 4 حرائق، سطيف حريقين، وحريق واحد بولايات عنابة، قالمة، عين الدفلى، البويرة، تبسة، تيارت وولاية المدية.