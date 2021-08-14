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سفير كوريا بدمشق يدين المؤامرات الأمريكية ضد سوريا

سفير كوريا بدمشق يدين المؤامرات الأمريكية ضد سوريا
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

دان سفير كوريا الشمالية في سوريا مون جونغ نام المؤامرات والعقوبات الامريكية المفروضة على الشعب السوري.

العالم - سوريا

وقال السفير مون جونغ نام ان المؤامرات العدائية الأمريكية ضد سوريا والإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضدها ومحاولتها انتهاك سيادتها وسعي واشنطن لتدمير البنية التحتية الاقتصادية لسوريا بصورة ممنهجة وسرقتها النفط والقمح والقطن وغيرها من الموارد الطبيعية كما أدان اعتداءات الاحتلال الصهيوني المدعوم أمريكياً ضد سوريا.

وشدد السفير مون جونغ نام على أن الوضع الدولي الناشئ يتطلب توطيد التعاون بين كوريا وسوريا وغيرهما من الدول المستقلة للوقوف بوجه مؤامرات الهيمنة والتعسف للولايات المتحدة.

وجدد السفير مون جونغ نام تأكيد موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها الثابت تجاه تأييد ومساندة سوريا وشعبها في نضالها الهادف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها والحفاظ على وحدة أراضيها بوجه شتى أنواع الاعتداءات والتحديات والمؤامرات التي تحيكها القوى المعادية وعلى رأسها الولايات المتحدة معرباً عن ثقة بلاده بأن سوريا وشعبها سيحققان النصر النهائي حتماً على الأعداء.

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