شاهد بالصورة.. اكتشاف شبل مجمد في سيبيريا محفوظ جيدا منذ أكثر من 28 ألف عام

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وأكدت نتائج الدراسة التي أجريت على بقايا هذا المخلوق، أن شبل أسد الكهف المحفوظ تماما، هو أنثى نفقت قبل نحو 28 ألف سنة.

ويدعي العلماء من مركز علم الوراثة القديمة بستوكهولم في السويد، أن الشبل، الملقب بـ"سبارتا" (Sparta)، هي على الأرجح أفضل حيوان محفوظ من العصر الجليدي تم اكتشافه على الإطلاق.

وكان عمر "سبارتا" أقل من شهرين عندما ماتت، وهي ما تزال مغطاة بالفراء الذهبي، وحتى الأسنان والجلد والأنسجة الرخوة والشوارب لا تزال سليمة، ما يجعلها تبدو كأنها نائمة فقط.

وما تزال مخالبها حادة بما يكفي لوخز أصابع العلماء الذين يدرسون هذه العينة الرائعة.

ووقع الحفاظ على "سبارتا" في التربة الصقيعية، وكانت واحدة من بين اثنين من أشبال أسد الكهف، القطط الكبيرة المنقرضة، التي اكتشفت في نفس المنطقة من قبل صيادين على ضفاف نهر Semyuelyakh.

وكان يعتقد في الأصل أن الثنائي كانا شقيقين حيث عثر عليهما على بعد 49 قدما فقط عن بعضهما، لكن الدراسة الجديدة كشفت أن "سبارتا" عاشت بعد 15 ألف عام من الشبل الآخر.

وتم العثور على الشبلين في منطقة واحدة وبينهما مسافة 15 متراً لكنهما ولدا بفارق آلاف السنين. وقالت الدراسة إن بوريس، وهو شبل ذكر، عاش قبل نحو 43448 سنة.

وعثر أشخاص من جامعي أنياب الماموث على الشبلين اللذين تراوح عمراهما بين شهر وشهرين كما تم العثور على شبلين آخرين بالمنطقة في السنوات الأخيرة. وانقرضت أسود الكهوف منذ آلاف السنين.

وقال فاليري بلوتنيكوف، وهو أحد معدي الدراسة، لوكالة "رويترز" إن سبارتا كانت محفوظة جيداً لدرجة أن فراءها وأعضاءها الداخلية وهيكلها العظمي كانت موجودة.

وأضاف أن "الاكتشاف في حد ذاته فريد من نوعه ولم يكن هناك أي اكتشاف آخر من هذا القبيل في ياقوتيا".

وتابع: "نتمنى أن تبقى بعض الأجزاء المتحللة من حليب الأم سليمة (داخل الشبل). لأنه إذا كان لدينا ذلك، سيمكننا أن نفهم ما هو النظام الغذائي للأم".