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عاشوراء البحرين

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج نقطة تواصل على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع احياء مراسم شهر محرم الحرام في البحرين واجراءات النظام البحريني لمواجهة هذا المراسم وردة فعل الشعب البحريني على هذه الاجراءات في وسائل التواصل الاجتماعي.

العالم - نقطة تواصل

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