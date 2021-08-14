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شاهد بالصورة.. آثار حفر غريبة جدا على المريخ لا مثيل لها على الأرض

شاهد بالصورة.. آثار حفر غريبة جدا على المريخ لا مثيل لها على الأرض
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

تثير طبيعة كوكب المريخ علماء الفضاء، على الرغم من جفاف سطحه وتربته، حيث انعدمت البحيرات والمحيطات وجميع مظاهر الحياة بشكل كامل.

العالم – منوعات

تحاول البعثات الفضائية جاهدة العثور على أي مظهر لوجود حياة حالية أو سابقة على كوكب المريخ، حيث أرسلت العديد من الدول مسابير وروبوتات علمية استكشافية علميه بهذا الهدف كروسيا وأمريكا والصين، لدراسة إمكانية فرص الحياة عليه.

وعلى الرغم من الأتربة القاحلة المنتشرة على الكوكب الأحمر، لكن الصور الأخيرة التي التقطتها مركبة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية كانت مثيرة جدا بسبب وجود عدد من الحفر لا وجود لمثيل لها على كوكب الأرض.

وبحسب موقع "sciencealert" العلمي، الذي نشر تقريرا عن الصور التي اعتبرتها غريبة جدا لا مثيل لها ملتقطة من سهل بركاني مشوه بفوهات الصدمة، بحسب تعبير العلماء.

ويعتقد العلماء أن هذه الأشكال ظهرت بسبب ووجود سهل بركاني بعد انهدام مواد تحت سطح الأرض، حيث من الممكن أن تساعد هذه الصور العلماء على فهم طبيعة الأتربة والمواد في داخل الكوكب.

وتشير إحدى الفرضيات إلى أن هذه الحفر نتجت عن التدفقات البركانية المتتالية بسبب وجود طبقات حول حوافها، في وقت كان فيه الكوكب يعج بالبراكين.

والتقطت هذه الصور مهمة "ExoMars Trace Gas Orbiter" التي تنفذ مهام بحث في الغلاف الجوي لسطح المريخ.

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