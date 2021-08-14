ايران تقيم معرضا للصناعات الخفيفة والبناء في سلطنة عمان

العالم - ايران

ويقام معرض الصادرات الايرانية في مجال الصناعات الخفيفة والبناء بدعم من نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة مكران ومنظمة المنطقة الحرة لتشابهار في الفترة من 1الى 4 ديسمبر المقبل بمشاركة الشركات المعرفية في مركز المعارض الدولية في سلطنة عمان .

ووفقًا لنائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا ، فان النهوض بفرص الاستثمار في عمان من خلال دعوة رجال الأعمال والدعاية الواسعة في وسائل الإعلام المحلية يعد أحد الأهداف المهمة للمعرض.

ويعد تطبيق خصم بقيمة 30 دولارًا على المتر المربع للشركات المعرفية من خلال تعريف من نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا ومجمعات العلوم والتكنولوجيا أحد مزايا المشاركة في هذا المعرض.

وفقًا لنائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا ، يوجد حاليًا أكثر من 7000 شركة معرفية ومبدعة في البلاد تمارس نشاطها وتقدم الخدمات والمنتجات التكنولوجية للمجتمع.

ويعتبر تطوير السوق المحلي وازدهار صادرات هذه المنتجات بتقنيات متقدمة من بين الأهداف التي يسعى إليها نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا.