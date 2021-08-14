رياض سلامة يفجر السوشيال في لبنان.. من يحميه؟

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#رياض_سلامه حديث الساعة على مواقع التواصل حيث اتهمه الناشطون بالتآمر على الشعب اللبناني بهدف تجويعه وتركيعه وايصاله الى حد الانفجار ودفعه الى الحرب الاهلية ربما كرغبة امريكية وغربية وبالطبع اسرائيلية للخلاص من كابوس اسمه حزب الله، مقاومة تهدد وجود الكيان الغاصب الذي فقد سلاح الردع ويقترب من انهيار سياسي رغم كل الدعم الذي يتلقاه من الغرب والعملاء العرب.

الناشطون تساءلوا باستغراب عن موقف وليد جنبلاط زعيم الحزب “الاشتِراكي” وسمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية الداعم لقرار سلامة، أليس من المفروض ان يكون هؤلاء مع الفقراء أم انهم وسلامة، على ما يبدو، لايهمهم الأغلبية الفقيرة المسحوقة من الشعب اللبناني.

الناشطون أكدوا قناعتهم بأن معظم الازمات التي يعيشها بلدهم مفتعلة واكبر دليل على هذا أزمة النفط حيث تمنع امريكا ومعها فرقاء لبنانيون وصول النفط من ايران وبالليرة اللبنانية، ويعرقلون النفط القادم من العراق، كما تمنع سفيرة امريكا العفنة النفط الخليجي عن لبنان في خطة واضحة لتجويع اللبنانيين وايصالهم الى مرحلة لاتطاق من انعدام الماء والكهرباء والغذاء والدواء والدفع نحو التازيم والضغط الاقصى والمستهدف الاكبر هي المقاومة.

"mohamad obeid" غرد قائلا: "#رياض_سلامة قائد مشروع إسقاط لبنان ومقاومته، أركان السلطة هم أدواته.. والقوى الأخرى تحتاج الى مأوى عجزة ! كل لحظة يعيشها خارج السجن أو القبر.. مزيدٌ من الخراب على لبنان. #مساء_الفقر".

الاعلامي "سهيل دياب" غرد قائلا: "#رياض_سلامة رجل اميركا الاول"

"???????????????????????? ????. ???????????????????????? ????ட ????????????????????????????????" سخرت قائلة: "#رياض_سلامة الله لا يوفق كل من قال لأُمّك مبارك ما إجاكي .. "

الصحفي "khalil nasrallah" قال: "أعنف #غارة في تاريخ لبنان نفذها #رياض_سلامة بدعم أميركي. الفاسدون بدعم أميركي واضح لاصحاب البصائر."

"Mansour Fadel" نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب سخر من كلام لسلامخة عن الاصلاح قائلا: "طلع بده الاصلاح الزلمة .يلي استحوا ماتوا .#استحي #رياض_سلامة"

"nancy saab" قالت: "#رياض_سلامة اطلق اول رصاصة حرب ... #عميل_طراز_اول".

"Salim Aoun" نوه الى استيلاء سلامة على أموال المودعين وسيره نحو تفجير البلد: "بالكذب والغش والخداع، قدر #رياض_سلامة وكيل المنظومة ومدير أعمالها يضحك على المودعين ويستولي على أموالن ويطيّرلن جنى أعمارن وبعدو مكفّي. يلّي بعد بيصدقو بتكون المشكلة عندو، ويلّي اليوم عم يبرّرلو أو بالع لسانو وبعدو ساكت بيكون عم يشارك بتفجير البلد."

"fadi jouni" أكد ان المقاومة ستكسر المتآمرين كما فعلت دوما مغردا: "١٤ آب ٢٠٠٦ انتصار المقاومة على الحرب العسكرية الصهيونية العربية وبكى #السنيورة وحلفاءه ١٤ آب ٢٠٢١ يطل #رياض_سلامة الذي يستكمل الحرب الصهيونية العربية على بيئة المقاومة لكسرها.. #ستخيبون و #القرض_الحسن هازمهم وسيهزمكم قريباً الدعم الايراني السوري النفطي كما حصل بالدعم العسكري".