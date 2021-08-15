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سيتم إخلاء السفارة الأمريكية في كابل خلال 72 ساعة

سيتم إخلاء السفارة الأمريكية في كابل خلال 72 ساعة
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر أمنية ودبلوماسية في واشنطن وأفغانستان أن السفارة الأمريكية في كابل ستجلي معظم موظفيها خلال 72 ساعة.

العالم - افغانستان

وأرسل الجيش الأمريكي آلاف الجنود لتأمين إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابل.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الموظفين الذين سيبقون في السفارة هم وكلاء خاصون من مكتب وزارة الخارجية للخدمة الدبلوماسية وكبار صناع القرار، بمن فيهم السفير.

كما سيبقى مهندسو الأمن لإتلاف الأقراص الصلبة الحساسة وإزالة الكاميرات وتجريد السفارة من أجهزة الإنذار.

وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم نقل بقية موظفي السفارة ومن ينتظرون تأشيرات الهجرة والموظفين المحليين وعائلاتهم إلى مطار كرزاي الدولي لمواصلة منح التأشيرات وتنسيق عمليات الإجلاء والاستعداد للمغادرة.

ويأتي إجلاء الموظفين الأمريكيين في الوقت الذي تواصل فيه طالبان التقدم نحو كابل، حيث باتت تسيطر على عدة مناطق ومحافظات في البلاد.

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