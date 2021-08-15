العميد حيدري يعلن عن تجهيز مستشفيات الجيش لمرضى كورونا

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وقال العميد حيدري انه بناءً على تعليمات قائد الثورة الاسلامية (حفظه الله) بشان ضرورة دخول القوات المسلحة الى الساحة لمواجهة كورونا ، وفي سياق أوامر القائد العام للجيش الـ14 في مجال كورونا ، تم إبلاغ جميع القوات فيما قامت القوة البرية باتخاذ موقع دفاعي لتنفيذ هذه الاوامر ووضعت جميعتها في خدمة مرضى كرون.

وقال: "من أجل توفير التسهيلات للناس ، خططنا لفتح صيدلية مؤقتة لكورونا بجوار صيدلية 29 فروردين على جدول أعمالنا لفصل قسم الكورونا عن قسم غير كورونا و سيتم فتح هذه الصيدلية في غضون 48 ساعة.

وأوضح قائد القوة البرية للجيش ، أنه تم إبلاغ جميع قادة وحدات القوة البرية للجيش بالتوجه إلى محافظي المحافظات لتلبية مطالبهم ، وأضاف ان على المحافظين إعلان ما يحتاجون إليه لقادة وحدات القوة البرية. وبالتأكيد في أقرب وقت ممكن ، سيتم تنفيذ مطالبهم لمساعدة المواطنين الأعزاء.

وصرح العميد حيدري: في الوقت الحالي ، طلب 5 من المحافظين بناء مستشفيات للجهاز التنفسي ، والتي نقوم بإنشائها وبنائها في مقاطعات سيستان وبلوشستان وأصفهان وفارس وجيلان.