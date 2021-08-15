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باكستان.. مقتل 10 اشخاص بهجوم بقنبلة يدوية

باكستان.. مقتل 10 اشخاص بهجوم بقنبلة يدوية
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، مساء امس السبت، حيث كانوا عائدين من حفل زفاف، لدى تعرض شاحنة مكشوفة لهجوم بقنبلة يدوية في مدينة كراتشي أكبر مدن باكستان.

العالم-باكستان

وقال رجاء عمر خطاب المسؤول البارز بشرطة مكافحة الإرهاب في كراتشي لوكالة رويترز للأنباء: "التحقيق الأولي يشير إلى استخدام قنبلة يدوية ويبدو أن أشخاصا يركبون دراجة نارية هم من نفذوا الهجوم".

وبحسب الشرطة لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بعيد الاستقلال. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. وأصيب شخصان بجروح خطيرة.

وفي الأسبوع الماضي لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجومين منفصلين بقنابل يدوية في مدينة كويتا الجنوبية الغربية عاصمة إقليم بلوخستان، وأعلنت منظمة انفصالية في بلوخستان مسؤوليتها عن الهجومين.

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باكستان.. مقتل 10 اشخاص بهجوم بقنبلة يدوية

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