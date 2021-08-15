غارات جوية على مأرب وتسجيل 139 خرقا في الحديدة

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وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات جوية على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية جبل مراد وغارتين على مديريتي رحبة ومجزر في محافظة مأرب.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبت أكثر من 139 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية والتحيتا، و9 خروق بقصف مدفعي لعدد 67 قذيفة و111 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.