حفلة عيد ميلاد 'أوباما' تتسبب في ارتفاع إصابات كورونا بجزيرة أمريكية!

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وارتفعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية ماساتشوستس بنحو 1182 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة وفقا لصحيفة "هيرالد" الأمريكية، مضيفة أن فيروس كورونا، ينتشر في جزيرة كرم مارثا، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان حفل عيد ميلاد الرئيس السابق، باراك أوباما الذى أقيم نهاية الأسبوع الماضي، السبب أم لا.

وقالت جانيت هاثاواي، مساعدة مجلس الصحة: "إنه من السابق لأوانه معرفة أن حفلة أوباما كانت السبب، ويغطي بعض العمال الذين شاركوا في الحفلة عادة حفلات متعددة في الجزيرة - خاصة أن موسم الصيف في كامل قوته".

واضافت: "شهدنا ارتفاعًا طفيفًا في الإصابة بالفيروس منذ الأسبوع الأول من أغسطس، وكان هناك أيضًا عدد كبير من الاختبارات التي لا تستلزم وصفة طبية".

بينما أبلغ وكلاء الصحة في الجزيرة عن 54 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 منذ يوم الأحد 8 أغسطس، حيث تم الإبلاغ عن 10 حالات يوم الثلاثاء و13 حالة يوم الأربعاء بينما تم الإبلاغ عن 18 حالة جديدة يوم الخميس الماضي،

وتأتي الحالات الـ54 التي تم الإبلاغ عنها خلال الأيام الخمسة الماضية بعد أن وصلت مستويات حالات الإصابة إلى ما يقرب من الصفر في بداية الصيف.

وقالت المتحدثة باسم مستشفى مارثا فينيارد، ماريسا لوفيفر، لصحيفة "هيرالد"الأمريكية: "إنهم شاهدوا أيضًا قفزة في الأشخاص القادمين لإجراء اختبارات فيروس كورونا، وأن عدد الإصابات الإيجابية ارتفع أيضًا".

وأضاف لو فيفر: "هذا هو أكثر الأوقات ازدحامًا في الجزيرة، ومن المستحيل بالنسبة لنا أن نعرف في هذه المرحلة ما إذا كانت العدوى مرتبطة بحفلة أوباما، والجزيرة تم تطعيمها بنسبة 95٪ بجرعة واحدة على الأقل".

وأشار مسؤولون وصحفيون محليون، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان للحفل الذي حضره مئات الضيوف دون كمامات من مختلف أنحاء البلاد دور في هذا التفشي الجديد، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر أوباما وهو يرقص خلال الحفل دون كمامة.