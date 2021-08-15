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بريطانيا تستعد لسحب دبلوماسييها من أفغانستان

بريطانيا تستعد لسحب دبلوماسييها من أفغانستان
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تستعد بريطانيا لإجلاء سفيرها من أفغانستان وسحب دبلوماسيها من هذا البلد، وذلك على خلفية تقدم طالبان نحو العاصمة کابول. 

العالم-اوروبا

وبحسب ما أفادت به صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية مع الإشارة إلى مصادر حكومية "هناك حالة من القلق لدى الحكومة البريطانية من أن يسيطر مسلحو طالبان على العاصمة خلال الأيام العديدة المقبلة، ويشار إلى أنه يتم الاستعداد لإجلاء السفير وموظفين آخرين في السفارة".

وقال أحد مصادر الصحيفة: "لن نحتفظ بتواجدنا الدبلوماسي. ليس هناك أي ثقة بأن طالبان ستفي بكفالات ما".

وبحسب الصحيفة، سيتم إجلاء السفير البريطاني مساء الإثنين، 16 آب/أغسطس.

وتشهد أفغانستان، منذ أيار/مايو الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي "طالبان" إذ تتقدم طالبان عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابول، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله في أيلول/سبتمبر.

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