تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الفلسطينية

العالم - فلسطين

وأوضح الجاغوب عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن التعديل الوزاري "سيطال عددا من الوزارات، مع إضافة وزيرين للداخلية والأوقاف"، وهما اللتين كان يشغلهما رئيس الحكومة محمد اشتية.

وأضاف الجاغوب أن النقاش مستمر حول أسماء الوزارات التي سيطالها التعديل، غير أنه أشار أن الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح، مدير جهاز الأمن الوقائي، حيث سيشغل منصب وزير الداخلية.

وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن الحديث عن التعديل الوزاري متواصل منذ عدة شهور.

وأضاف أنه لم يتم حسم كل الأسماء حتى الآن.

والحكومة الفلسطينية الحالية تشكلت بمرسوم رئاسي في أبريل/نيسان 2019، وضمت في أعضائها أغلبية من حركة "فتح" وبعض فصائل منظمة التحرير، برئاسة اشتية، الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح".