أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 15 اغسطس 2021

اطلاعات..

-إحتمال سقوط العاصمة الأفغانية كابول والرئيس الأفغاني على عتبة التنحي عن السلطة

جمهوري اسلامي..

- توقعات وتخمينات بشأن تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان بتنحي أشرف غني عن منصبه

جوان ..

- الوزير المرشح لوزارة الدفاع .. الأولوية لتعزيز القدرات الصاروخية والسيبرانية وسلاح المسيرات

سياست روز ..

- منظمة اليونيسيف الدولية .. هناك أحد عشر مليون طفل يمني بحاجة ماسة للغذاء والدواء

رسالت..

- إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح في مواجهات مع جنود الإحتلال جنوب مدينة نابلس

حمايت ...

حركة طالبان تصول وتجول وأمريكا تعترف بالفشل الذريع في أفغانستان

ابتكار ..

- قيادي بحركة طالبان يعترف بتقديمها دعما ماليا وتسليحيا لتنظيم القاعدة

آرمان ملي ..

- إستمرار الإشتباكات الحدودية وتبادل الإتهامات بين جمهوريتي آذربيجان وأرمينيا

قدس ..

- الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يحذر من خروج الأوضاع في أفغانستان عن السيطرة تماما

ايران ..

- تظاهرات بلبنان والرئيس اللبناني يدعو لإجتماع طارئ حول أزمة الوقود ورفع الدعم الحكومي

مردم سالاري ..

- رئيس وزراء الكيان الصهيوني يعبر عن مخاوفه من تطور العلاقات الإيرانية الجزائرية

وطن امروز ..

- الرئيس الأفغاني تحدث أمس لكنه لم يقل شيئا في حقيقة الأمر

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد

الصحافة الایرانیة

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها( افغانستان والسيناريوهات المعقدة ) .. افغانستان دخلت مرحلة جديدة بالغة الخطورة في ظل التقدم الميداني السريع الذي تحققه حركة طالبان منذ بدء القوات الامريكية وقوات الناتو انسحابها المحموم من افغانستان, ويبدو ( أن هناك سيناريو أمريكيا مدروسا بشأن أفغانستان بدأ منذ دخول أمريكا مفاوضات مع طالبان بالدوحة ) سيناريو يتلخص بتعبيد الطريق امام عودة طالبان للسلطة بكابول , وهذا هو سر التجاهل الامريكي للرئيس الافغاني اشرف غني وحكومته في تلك المفاوضات ./ ويبدو ان امريكا قد توصلت لقناعة بعدم جدوى بقائها عسكريا بعد عقدين من الفشل بافغانستان, لذلك قررت الخروج من هذا البلد ولكن مع ايجاد ارضية لتحوله لبؤرة تهديد لقوى وبلدان تقف بوجه امريكا كالصين وروسيا وايران.

اطلاعات ..

- نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن توجيه منظمات معنية بحقوق الانسان انتقادات شديدة بشأن ( موجة إعتقالات جديدة بالسعودية ) ويقول التقرير.. نددت العديد من المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومنها منظمة مراقبة حقوق الانسان بشن السلطات السعودية لحملة اعتقالات واسعة النطاق شملت مئات العاملين في مختلف مؤسسات الدولة خلف ذريعة مكافحة الفساد، ( في هذا السياق تقول منظمة سند المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن القضاء السعودي مسيس تماما ) وتؤكد منظمة سند ان القضاء السعودي لم يقدم اية ادلة واقعية في حملات الاعتقال الاخيرة التي طالت اكثر من مئتي موظف في مؤسسات الدولة خلف ذريعة الفساد , وذلك تنفيذا لتعليمات صادرة من البلاط السعودي مباشرة في اطار تصفيات لخصوم ومنتقدين .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( لبنان , أزمات في أزمات)... رئيس الوزراء المكلف الجديد نجيب ميقاتي ما زال يسعى لتشيكل حكومة رغم مرور اسبوعين وموجة آمال مبكرة لم تتحقق بعد , وسبقه الحريري بمحاولات بتسعة اشهر من دون طائل , وكل ذلك ولبنان ينوء تحت وطأة الغلاء وتدني مستوى المعيشة , وفي هذا الخضم ( حمل قرار محافظ المصرف المركزي اللبناني بإلغاء الدعم عن الوقود ضربة هائلة للبنانين ولآمال تحسين ظروف المعيشة) فقرار المحافظ رياض سلامة يعني زيادة سعر الوقود خمسة اضعاف ويعني ايجاد موجة تضخم جديدة لم يشهدها لبنان من قبل , ومن هنا صب هذا القرار الذي انتقده رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب نفسه , الزيت على نيران الغضب في الشارع اللبناني ضد الغلاء والانهيار الاقتصادي ونقص الوقود والخبز والكهرباء في ظل استمرر الفراغ السياسي.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها( ترامب مازال متشبثا بالبقاء في الصورة ) .. هناك جدل محتدم في اوساط الحزب الجمهوري بشأن ترامب بين قيادات تقليدية ترى بانه آن اوان خروج ترامب بمشاكله وفوضويته من المشهد السياسي وعبور الحزب للحقبة الترامبية , وقيادات وقواعد حزبية من اجيال جديدة بالغة الحماسة تحمل قناعات مختلفة مؤيدة تماما لترامب، (إن ترامب الملاحق بملفات تهرب ضريبي وأحداث ما بعد الإنتخابات يراهن على تأييد أغلبية الجمهوريين لخوض السباق الرئاسي عام 2024 ) ورهان ترامب الذي فجر فوضى عارمة واجواء تشكيك في الانتخابات الرئاسية الامريكية الماضية اثر هزيمته, يتركز على التيارات و الزعامات الجديدة في الحزب الجمهوري وكذلك على نقمة اوساط ديمقراطية على بايدن وكامالا هاريس لخوض انتخابات عام 2024 ./ ومن هنا قد تشهد امريكا المزيد من الشروخ والفوضى في حالة تخلص ترامب من الملاحقات القضائية.

ابتكار ..

كتبت صحيفة ابتكار في مقالها ( بدء العد العكسي لسقوط كابول).. حركة طالبان تستعد لاقتحام العاصمة الافغانية كابول مباشرة او بعد احكام طوق الحصار عليها , فقوات طالبان وصلت الى مشارف المدينة من كل الجهات بعد ان تم لها السيطرة على نحو تسعين بالمئة من مساحة البلاد، ( إن كل المؤشرات باتت تدل على بدء العد العكسي لسقوط كابول بقبضة طالبان وبقرب عودة الأخيرة للسلطة ) وخطاب الرئيس الافغاني اشرف غني امس لم يتطرح اية خطة او تصور واضح لسبل الحيلولة دون وقوع افغانسان للمرة الثانية بيد طالبان , وبالطبع تحاول الحركة طمانة المواطنين بانها تغيرت وانها لاتفكر بالانتقام من المتعاونين مع القوات الاجنبية ومن المواطنين وانها تحتاج للجميع وكلام من هذا القبيل , الا ان الافغان الذين اختبروا تنصل طالبان من كل وعودها قبل ذلك يرون اليوم ايضا ان ما ترتكبه من وحشية في المناطق التي تسيطر عليها يفند مزاعم التغيير التي تطرحها.

شرق ..

سلطت صحيفة شرق الضوء على التطورات الاخيرة الاتي ترتبط بالعلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني في مقالها (تطبیع حافل بالخلفیات).. وزير خارجية الكيان الصهيوني " يائير لابيد" افتتح في الرباط ممثلية دبلوماسية كبداية لافتتاح سفارة للكيان بالمغرب، ( إن زيارة لابيد للرباط تعكس طفو علاقات بين المغرب والكيان الصهيوني على السطح بقيت سرية لسنوات طويلة ) المغرب حاول في كل مرة يواجه فيها انتقادات بشأن سياح من فلسطين المحتلة وعلاقات تجارية واقتصادية مع كيان الاحتلال التذرع بان الامر لا يرتبط بعلاقاتمعه بل بواقع وجود اقلية يهودية في النسيج السكاني المغربي منذ القدم وان مجيئ سياح ووجود علاقات تجارية يرتبط بهذه الاقلية / الا ان الواقع هو شيء اخر تماما وزيارة لابيد ترجمت حقيقة وجود علاقات خفية واسعة وافق المغرب على خروجها للعلن قبل اشهر مقابل وعد اعتراف امريكي بالصحراء الغربية كجزء من المغرب وبحصوله على دعم اقتصادي كبير .