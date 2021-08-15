بالخارطة..طالبان تسيطر على عاصمة ولاية قريبة من كابل

العالم-افغانستان

وأوضح بيان صادر عن الجماعة، أن "طالبان" سيطرت على عاصمة ولاية "ميدان وردك" بوسط البلاد.

وأشار البيان إلى أن "طالبان" استولت على مدينة ميدان شهر، التي تبعد 40 كيلومترا فقط من العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد ، على "تويتر"، إن مبنى إدارة الحاكم ومقر الشرطة والسجن والمباني العامة الأخرى كانت تحت سيطرة الحركة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المسلحون سيطرتهم على مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننجرهار وإحدى أكبر المدن في البلاد. لا تزال كابل الآن المدينة الكبيرة الوحيدة في أفغانستان التي تسيطر عليها حكومة معترف بها دوليًا.

ووفقًا لوكالة انباء التلفيزيون الايراني، تسيطر طالبان على 90% من أفغانستان.

وتشهد أفغانستان، منذ مايو/ أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي "طالبان" إذ تتقدم الحركة عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابل، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في مايو الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية قبل قليل، أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة كابل من جميع الاتجاهات.