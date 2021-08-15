شاهد.. العاصمة الأفغانية على وشك السقوط بيد طالبان

العالم - افغانستان

على مشارف العاصمة الافغانية كابول وصل مقاتلي جماعة طالبان دون اي مقاومة تذكر.

حيث دخلوا مدينة جلال اباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي افغانستان بعد استسلام حاكمها ليؤمنوا الطرق التي تصل البلاد بباكستان، وذلك بعد ساعات من سيطرة الجماعة على مزار شريف عاصمة اقليم بلخ وفرار قوات الامن إلى أوزبكستان المجاورة، سقوط اعتبره الحاكم السابق للاقليم عطا محمد نور مؤامرة كبيرة ومنظمة تم خلالها تسليم جميع المنشآت الحكومية والقوات الحكومية إلى طالبان، التي سيطرت ايضا على مركز ولايات لغمان ودايكندي ولوغر وغيرها.

وبذلك تقلصت المساحة التي تسيطر عليها الحكومة الافغانية، بعد ان زادت طالبان من حملتها في الاسبوع الاخير بسرعة خاطفة صدمت العالم في ظل انهيار دفاعات الجيش الافغاني الذي انفقت عليه الولايات المتحدة مليارات الدولارات من ميزانية افغانستان بدعوى تجهيزه وتدريبه.

ومع اقتراب طالبان من كابول، عقد الرئيس الأفغاني أشرف غني محادثات عاجلة مع زعماء محليين وشركاء لايجاد حل سياسي يضمن السلام والاستقرار في افغانستان، مؤكدا على حاجة البلاد الى تضامن وطني من اجل الدفاع عنها.



وقال الرئيس الافغاني:"اؤكد لكم انه بصفتي رئيس للجمهورية كل تركيز ينصب على منع توسع عدم الاستقرار والعنف والنزوح".

اما الرئيس الاميركي جو بايدن التي تسببت سياسات بلاده في تدمير افغانستان اما باعلان الحرب عليها او بالاتفاق على طالبان، أمر برفع عدد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة الى خمسة آلاف جندي، محذّرا طالبان من عرقلة هذه المهمة.