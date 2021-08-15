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السعودية تشتري مركبات مُدرعة من أوكرانيا

السعودية تشتري مركبات مُدرعة من أوكرانيا
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

تسلمت السعودية دفعة مركبات من شركة "براكتيكا الأوكرانية" لتصنيع المركبات المدرعة؛ مخصصة للأعمال الشرطية.

العالم - السعودية

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أوليغ فيسوتسكي أن القوات الخاصة السعودية تسلمت في 12 أغسطس عددًا- لم يحدده- من المركبات المدرعة من طراز كوزاك -5.

وقال فيسوتسكي، متحدثًا عن خطط الشركة للمشاركة في معرض الدفاع الكبير المقبل في السعودية، “نفذت براكتيكا عقدي تصدير هذا العام، بما في ذلك مع الدولة (السعودية)”.

وأوضحت الشركة أن كوزاك -5 مركبة مدرعة خفيفة الوزن للقوات الخاصة، مصممة لأداء مهام الشرطة أو المهام العسكرية المساعدة.

والمركبة مخصصة للمجموعات الصغيرة التي تنقل وتستخدم جسمها كحاجز دروع في حالة حدوث مناوشات، كما يمكن تجهيزها بسلم لتمكين الأفراد من اعتلاء المباني.

وتحتوي المركبة على مجموعة من الميزات المضادة للانفجار التي توفر المستوى 2 من الحماية من الانفجار، وهو أمر غير مألوف للمركبات من هذه الفئة.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الرئيسية في المركبة هي الخصائص الديناميكية البارزة، بسبب نسبة الطاقة إلى الوزن العالي للغاية (34،5 حصان / طن).

وأقصى سرعة على الطريق للمركبة هي 150 كم / ساعة.

وتعتمد كوزاك -5 على شاحنة Ford F550 ذات الدفع الرباعي، وهيكل تم صنعه خصيصًا (تعزيز المحور الأمامي، وتعزيز التعليق والمكابح، وتركيب عجلات أكبر لبناء المركبات المدرعة).

المصدر - الواقع السعودي

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