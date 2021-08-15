أزمة المحروقات في لبنان وحرائق الجزائر

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول كأن أزمة الإقتصاد والكهرباء والدواء والوضع السياسي المتأزم لا تكفي، ليستفيق اللبنانيون على قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات والفيول. ما يعني بالنسبة للبنانيين ان الازمة دخلت منعطفا خطرا للغاية، قد يضع البلاد امام انفجار سياسية اقتصادي، ما يستدعي اجراءات طارئة اولها واهمها بالنسبة لكل لبناني، تشكل الحكومة والبدء بالاصلاحات.

في ملف هاشتاغ الثاني بعد تعيينهما سفيرين جديدين لبلديهما في طهران، التقط السفيران الروسي ليفان جاغاريان والبريطاني سيمون شيركليف صورة تذكارية الى جانب بعضهما البعض. هذه هي الصورة التي نتحدث عنها. لكن ما وراء الصورة قصة طويلة. فهي التُقِطَتْ في نفس المكان الذي عُقِدَ فيه اجتماع رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفييتي ستالين والرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت في طهران عام ثلاثة واربعين من القرن الماضي. طبعا الصورة اثارت غضبا رسميا ايرانيا حيث تم استدعاء السفير الروسي لابلاغه استنكار طهران لهذا التصرف والدعوة لتصحيح الخطأ هذا.

في ملف هاشتاغ الثالث قبل ايام انتشرت على مواقع التواصل فيديوهات لافراد من قبيلة ال مُرَّة وهم يعتصمون احتجاجا على قانون انتخابات مجلس الشورى الذي اقرته السلطات القطرية. الاعتصام سببه هو ان الشروط تستبعد قبيلة ال مرة من احقية التصويت ما اعتبرته القبيلة اهانة لتاريخها.

في ملف هاشتاغ الرابع الجزائر في قلب الحدث. فقد طغت اخبار الحرائق التي تشهدها الجزائر على المشهد لاسيما وانها طالت مساحات شاسعة. هكذا كان مشهد الحرائق في الايام القليلة الماضية.

في ملف هاشتاغ الخامس في خضم معركة مكافحة الحرائق برزت قضية الشاب جمال بن اسماعيل. جمال تعرض للقتل وحرق جثته في منطقة القبائل حيث كان يساعد في اخماد الحرائق. عدد من الاشخاص في المنطقة ظنوا انه يقوم باشعال الحرائق فقاموا بقتله وحرق جثته.