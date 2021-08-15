باكستان تغلق معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان

العالم-باكستان

جاء هذا في تصريحات لوزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، اليوم الأحد، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي إغلاق أخر معبر حدودي كبير يسقط في يد "طالبان" عقب سيطرة مقاتلي الجماعة على مدينة جلال أباد الواقعة شرق البلاد على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى العاصمة كابول في وقت سابق اليوم.

يشار إلى أن جماعة طالبان سيطرت على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتواصل تقدمها في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات.

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاحد أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة كابل من جميع الاتجاهات.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.