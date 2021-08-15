تعرف على.. أفضل فطور لمرضى السكري!

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حددت العديد من الدراسات أحد أفضل خيارات الإفطار، وجاء البيض في المقدمة.

قالت خبيرة التغذية كيلي كينيدي: "يحتاج الجسم حقًا إلى العناصر الغذائية التي يوفرها الإفطار من أجل الشبع".

فحصت دراسة نُشرت في معاهد الصحة الوطنية التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية استهلاك البيض لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 وتأثيره على التحكم في نسبة السكر وجودة النظام الغذائي، حسب موقع "ميديك فوروم".

وأشارت الدراسة إلى: "دراسة عشوائية ومضبوطة ومفردة التعمية على 34 بالغًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 تم تقسيمهم لمجموعتين وإعطاء علاجين مختلفين لمدة 12 أسبوعًا. لم يكن لاستبعاد البيض من النظام الغذائي المعتاد، أي تأثير على الهيموجلوبين السكري وضغط الدم الانقباضي، وخفض بشكل ملحوظ مؤشر كتلة الجسم وتصنيف الدهون الحشوية".

أدى تضمين البيض في النظام الغذائي لمرضى السكر إلى تقليل محيط الخصر ودهون الجسم بشكل كبير من المستويات الأساسية.

تظهر الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للبيض يمكن أن يحسن مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني.