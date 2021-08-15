آخر تطورات الأوضاع في العاصمة الأفغانية كابل

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا:"الى أن هنالك حديث عن حكومة انتقالية حيث قامت طالبان بتهدئة الحكومة الأفغانية وخرج وزير الداخلية الأفغاني مهدئا المواطنين، قائلا أن الانتقال للسلطة سيكون سلميا ولن يكون هنالك أي اطلاق نار والجميع ينتظر ويترقب.

وأعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

واستولي مسلحون من طالبان على جامعة كابل غرب المدينة ورفعوا أعلام حركتهم فوق أحد أحياء العاصمة على الأقل، وسط أنباء عن إخلاء المباني الحكومية على وجه الاستعجال من المسؤولين.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في"طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة قوله إن قيادة الجماعة أمرت المقاتلين بالامتناع عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج، مضيفا أن الجماعة تطلب من النساء اللجوء إلى أماكن آمنة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...