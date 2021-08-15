كيف سيكون المشهد الأفغاني بعد وصول طالبان الى كابل؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول الأوضاع في أفغانستان، أشار عبد الرحيم دوراني الى أن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت خلال أيام وتمكنت طالبان واستطاعت أن تحتل كل الولايات الأفغانية وهي الآن على مشارف كاب، وبعض الأخبار تؤكد أن المفاوضات موجودة ومستمرة من أجل تشكيل حكومة مؤقتة.

وأضاف أن مسؤولية الولايات المتحدة من انسحابها هي مسؤولية كبيرة التي كان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع، وكان يتوجب على الحكومة الأفغانية أن تحيط الامريكان بما يجري.

وكان قد أكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا كوال الأحد أن "انتقالاً سلمياً للسطة إلى حكومة انتقالية" سيجري في أفغانستان، حيث بات مسلحو طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة في البلاد.

وصرّح ميرزا كوال في رسالة عبر مقطع فيديو أنه "لا ينبغي على الأفغان أن يقلقوا، لن يحصل هجوم على كابول، وسيجري انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية"، بحسب تعبيره.

وسيطرت حركة «طالبان»، صباح الأحد، على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، حسب ما أفاد سكّان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة، في حين بدأت الولايات المتحدة إجلاء دبلوماسييها من كابول.

كما أعلنت حركة «طالبان» من جهتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنّها سيطرت على المدينة. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة: «دخل المقاتلون جلال آباد عاصمة ننغرها، كل المناطق الآن تحت سيطرتهم».

وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليس لديها أهمية استراتيجية كبيرة.

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