الأعرجي يسلم أمير قطر الدعوة الخاصة بحضور قمة بغداد

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ان "الأعرجي سلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحضور قمة بغداد، كما بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي".



وبحسب البيان فقد "أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اللقاء، دعمه الكامل لقمة بغداد، وتطلعه لنجاحها وتحقيق أهدافها المرسومة".



والتقى الأعرجي، في الدوحة أيضا، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات العراقية القطرية على المستويات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



كما اجتمع الأعرجي مع مستشار الأمن الوطني القطري، السيد محمد المسند، وبحثا التعاون الأمني والمعلوماتي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.



وتابع البيان ان "الأعرجي، اجرى على هامش زيارته الى الدوحة، زيارة الى السفارة العراقية والتقى بكادرها، واطلع على تفاصيل عمل السفارة وماتقدمه من خدمات للعراقيين في قطر".