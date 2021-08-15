السورية للاتصالات تعلن إعادة الخدمة لـ 156 موقعاً تعرض للتخريب

العالم - سوريا

وبلغ عدد بوابات الانترنت التي دخلت إلى الخدمة خلال العام الجاري حوالي 36082 بوابة منها 20 ألف بوابة تمت إعادتها إلى المناطق المحررة من الإرهاب بحسب مدير الشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن في تصريح لسانا مبيناً أن إجمالي عدد الخطوط الهاتفية في الخدمة بلغ 816ر2 مليون خط هاتفي وإجمالي عدد بوابات الانترنت 550ر1 مليون بوابة.

وحول البدائل المتاحة عن بوابات الانترنت الحالية بين الحسن أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مشروع بتقنية (فيكسيد ال تي اي) تدعم تقديم خدمات الانترنت عبر وسيط لاسلكي وهي تقنية حديثة تدخل سوريا لأول مرة حيث تؤمن خدمة الهاتف والإنترنت معاً وتستغني عن الشبكة النحاسية.

وأشار الحسن إلى أن تسعير الخدمات التي تقدمها السورية للاتصالات يعتمد على الكلف والموارد المستخدمة لتشغيل الخدمات واستمراريتها حيث أن أسعار خدمات الشركة السورية حالياً لا تغطي ارتفاع تكاليف التشغيل.

وبالنسبة لخطة عمل العام الجاري حول تخديم المناطق المحررة من الإرهاب أوضح الحسن أنه تمت إعادة 7 مراكز اتصالات للخدمة موزعة على كل من محافظات حماة ودرعا وريف دمشق وحمص ويتم العمل على إعادة الخدمة من خلال تقنية (فيكسيد ال تي اي) إلى عدة مناطق منها دوما بريف دمشق ونبع الصخر بريف القنيطرة وخان شيخون وما حولها بإدلب والمناطق المحيطة لجبل زين العابدين في حماة والريف المحيط والقصير بحمص والمناطق المحيطة بمركز حلب الجديدة في حلب إضافة إلى كفر داعل والوضيحي وجسر الحج في حلب.

وحول التوجه إلى الطاقة البديلة لتشغيل الوحدات الضوئية والمقاسم الريفية بين الحسن أنه يتم تزويد الوحدات الضوئية بأنظمة الطاقة الشمسية وفق الحاجة وتوافر الإمكانيات الفنية للتركيب موضحاً أنه تم مؤخراً إبرام عقد لتركيب نظام الطاقة الشمسية لزوم تخديم وحدات النفاذ الضوئية موزعة على فروع الاتصالات في المحافظات.

وأضاف الحسن أنه يتم العمل على نشر خدمة الانترنت باستخدام الألياف الضوئية من خلال تقنية (اف تي تي اتش) و(اف تي تي بي) بسرعات تصل إلى 100ميغا وتم البدء بتقديم خدمة (اف تي تي بي) في 14 موقعاً موزعة على مراكز المدن الرئيسية في المحافظات منها 9 مواقع بدمشق و2 بريف دمشق وموقع واحد في كل من اللاذقية وطرطوس وحمص وهي موضوعة بالخدمة حالياً.

وبالنسبة إلى الخدمات المقدمة عبر تقنية (اف تي تي اتش) أشار الحسن إلى أن عددها حوالي 10 مواقع وهي موضوعة بالخدمة وموزعة على مراكز المدن الرئيسية في المحافظات وتشمل 2 في كل من دمشق وحلب وحماة و1 في كل من اللاذقية وطرطوس وحمص والسويداء مبيناً أنه تم إبرام عقد جديد لتركيب 10 مواقع أخرى موزعة على مراكز المدن الرئيسية بالمحافظات حيث تم الانتهاء من أعمال التركيب وسيتم وضعها في الخدمة بأقرب وقت.