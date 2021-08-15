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مباحثات قطرية عراقية حول التطورات في المنطقة

مباحثات قطرية عراقية حول التطورات في المنطقة
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، القضايا الإقليمية وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

العالم- قطر

كما بحث الطرفان في الدوحة "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة"، كما بحث الاجتماع القضايا الإقليمية وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وضرورة توحيد الجهود وتقريب وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار الإقليمي وتثبيت قواعده، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت، حاملا دعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لحضور قمة بغداد، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

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