1000 شرطي ودركي أردني إلى منطقة الشونة لشن حملة أمنية

العالم - الأردن

وبموجب ما اعلن توجهت حملة قوامها 1000 رجل أمن قوات الدرك والشرطة للمنطقة .

واكدت المديرية ان الحملة تهدف لتعزيز سيادة القانون ويشارك بها ما يزيد عن الف رجل أمن من كافة تشكيلات المديرية سيقومون بأداء واجبهم في التصدي وايقاف اي تعدٍ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم وباستخدام القوة اللازمة ان لزم الامر والقاء القبض على كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين وممتلكاتهم.

وتستمر الحملة لحين فرض الامن وانهاء كافة التحقيقات في الشكاوى المقدمة والقاء القبض على كل من يقوم بتهديد وترويع المواطنين وان كل من يسلم نفسه من المطلوبين يتم التعامل معه وفقا لاحكام القانون.

وطلبت مديرية الامن العام من المواطنين عدم التردد بالإبلاغ عن اية شكوى ومن المواطنين القاطنين في المنطقة التعاون مع رجال الامن اثناء تنفيذهم للحملة ولحين استكمال اهدافها.