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شاهد..دول غربية عدة تقلص وجودها وتغلق سفاراتها بشكل مؤقت

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

جماعات طالبان التي باتت على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان بعدما وصلت إلى أبواب العاصمة كابول، تطور كبير شهد ردود افعال دولية توزعت على محورين، الاول حزم البعثات الدبلوماسية الغربية حقائبها للرحيل عن البلاد والثاني المخاوف من عملية هجرة واسعة من افغانستان.

العالم - خاص بالعالم

دول غربية عدة اعلنت أنها ستقلص وجودها إلى الحد الأدنى، أو ستغلق بشكل مؤقت سفاراتها. لكن روسيا أعلنت أنها لا تعتزم إخلاء سفارتها مشيرة أيضا إلى أنها تعمل مع دول أخرى، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان

الرئيس الاميركي جو بايدن أعلن عن رفع عديد قواته المرسلة الى افغانستان الى خمسة الاف جندي للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان، وحذر طالبان من ان أي عمل "يعرض الموظفين الأميركيين ومهمتنا للخطر سيواجه برد عسكري أميركي سريع وقوي".

وزير خارجيته أنتوني بلينكن، اعلن انه سيتم نقل مجمع السفارة الاميركية إلى مطار كابول وانه ليس من مصلحة الولايات المتحدة البقاء في أفغانستان.

وفيما قالت بريطانيا انها تعمل على اجلاء رعاياها وموظفيها، أعلنت لندن إن البرلمان البريطاني سيقطع عطلته الصيفية الأسبوع المقبل لبحث الوضع في أفغانستان

المانيا أعلنت إغلاق سفارتها في العاصمة كابول وقالت انها ارسلت طائرات نقل عسكرية لإجلاء طاقم السفارة
الألمانية ومساعديهم الأفغان

وزارة الخارجية الايطالية قالت إن طاقم سفارتها في كابول سوف يعود إلى روما خلال ساعات مع دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة الأفغانية.

وقالت النمسا انها تعتزم عقد مؤتمر خلال الاسابيع القادمة لدعم دول اسيا الوسطى المجاورة لأفغانستان.

وأغلقت باكستان معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان المجاورة في أعقاب سيطرة طالبان على مدينة جلال اباد الشرقية

ويشعر العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى عودة أزمة الهجرة التي شهدتها اوروبا خلال سنوات ماضية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. شاهد..دول غربية عدة تقلص وجودها وتغلق سفاراتها بشكل مؤقت