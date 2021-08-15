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بريطاني يعرض الزواج على صديقته مستعينا ببقرتين

بريطاني يعرض الزواج على صديقته مستعينا ببقرتين
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

عرض رجل بريطاني الزواج على صديقته بطريقة مبتكرة، حيث كتب عبارة “هل تتزوجيني” على بقرتين في مزرعته بمنطقة ألفورد.

العالم - منوعات

وقال لويس وايت (24 عاما) إنه استوحى الفكرة من ذكرياتهما بهذا المكان في بداية جائحة كورونا، حيث اشتريا معا هاتين البقرتين وتشاركا في تربيتها، مشيرا إلى أن خطيبته إميلي فرانسيس بدأت تبكي بعد أن قرأت المكتوب على ظهر إحدى البقرات.

وأشار إلى أنه استيقظ في السادسة صباحا وطلب من أحد أصدقائه مساعدته في جمع الأبقار في مزرعة الزوجين. وعندما تم الانتهاء من كل شيء، أخرج إيميلي من السرير وأخذها إلى مكان تجمع الأبقار حيث رأت السؤال.

والتقى الزوجان لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الإغلاق العام وعلى الرغم من الظروف الصعبة، إلا أنهما يتطلعان الآن إلى مستقبلهما معا.

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