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طالبان: لن ننتقم من أحد في العاصمة الأفغانية

طالبان: لن ننتقم من أحد في العاصمة الأفغانية
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

نفى مفاوض من حركة طالبان كان قد شارك في محادثات مع الحكومة الأفغانية في قطر، المخاوف من وقوع أعمال عنف خلال سيطرة الحركة على كابول.

العالم - افغانستان

وقال سهيل شاهين في اتصال هاتفي مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من الدوحة "نؤكد ممتلكات الأشخاص وحياتهم آمنة" معتبرا أنه "لن يكون هناك انتقام من أحد" في العاصمة الافغانية.

وقال إن مسلحي طالبان متمركزون على أبواب كابول وصدرت الأوامر لهم بعدم دخول المدينة بانتظار "نقل سلمي للسلطة".

ومنذ بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان في أيار/مايو الماضي ، حققت قوى طالبان مكاسب واسعة على الأرض. وفي تقدم سريع، سيطرت الحركة الآن على أكثر من ثلثي عواصم ولايات البلاد وبدت أنها على للسيطرة على كابول. وتجري محادثات حاليا بين طالبان والحكومة الأفغانية.

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طالبان: لن ننتقم من أحد في العاصمة الأفغانية

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