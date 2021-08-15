لبنان: إعلان غدأً الإثنين يوم حداد وطني على ضحايا إنفجار التليل في عكار

العالم_لبنان

و تُنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كما تُعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الآليمة.

و في السياق و بعد انفجار في منطقة عكار شمال لبنان اعلن حالة استنفارٌ وطوارئ في وزارة الصحة لمواكبة تداعيات انفجار التليل.

وأعلن وزير الصحة العامة لبنان الدكتور حمد حسن، حال استنفار وطوارئ في مديريات الوزارة كافة لمواكبة التداعيات الإنسانية والصحية لكارثة التليل.

وبدأت الإجراءات بسلسلة اتصالات خارجية لإخلاء عدد من الجرحى وتأمين أدوية ومستلزمات للحروق، وصولاً إلى إيفاد فرق من الوزارة إلى المستشفيات لمواكبة الحاجات وتحديدها وفتح أبواب مراكز الرعاية الصحية الأولية لمواكبة المصابين بجروح متوسطة وبسيطة.

وفي مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة إثر ترؤسه اجتماعا لرؤساء المديريات والمصالح المعنيين بمتابعة أوضاع الجرحى والاغاثة في المستشفيات، قدم التعازي بالضحايا الأبرياء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأعلن الوزير حسن أنه بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة تم تسجيل 27 حالة وفاة مؤكدة موزعة على المستشفيات و أن عدد الجرحى بلغ تسعة وسبعين، خرج من بينهم سبعة وعشرون من المستشفيات، وبقي اثنان وخمسون حالة من بينها أربعة وعشرون بوضع حرج ودرجة حروق رابعة ومتقدمة.

وأشار الوزير حسن إلى الاتصالات الخارجية التي قام بها مع الدول الشقيقة والمبادرات التي تم الإعراب عن تقديمها للمصابين للتخفيف من هول الكارثة. كاشفاً أن فريق أطباء طوارئ مصري متخصص بالحروق سيصل باكرا غدا الى لبنان.

وأوضح أن الوزارة ستستلم غداً موافقة إستثنائية لفتح المستشفى التركي المتخصص في صيدا"، مضيفا أنه "تم التواصل مع السلطات في تركيا لتأمين طائرة لإجلاء 4 جرحى يعانون من حروق بليغة، على أن تكون محملة بمستلزمات وأدوية خاصة بالحروق.

ولفت إلى أن الكويت والأردن، أبديا الاستعداد لارسال طائرات لإجلاء جرحى بحسب المقتضى"، وأفاد أن "قطر طلبت تحديد حاجات المستشفيات الحكومية والخاصة من المحروقات لتأمينها، بهدف المساعدة بالأزمة التي كانت السبب الاساسي والمباشر للكارثة.