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ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: الرئيس الأفغاني غني يقول على فيسبوك إنه غادر البلاد لتجنب إراقة الدماء
قيادات من حركة طالبان تدخل القصر الرئاسي الأفغاني في العاصمة كابول
وسائل إعلام أفغانية: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كابول
رويترز عن وزير خارجية تركيا: السفارة التركية في كابول تستمر في أداء مهامها
دبلوماسيون: مجلس الأمن الدولي يجتمع صباح الاثنين لبحث الوضع في أفغانستان
ايرج مسجدي: الجمهورية الإسلامية تتمتع بعلاقات جيدة مع طيف كبير من المكونات السياسية كما تدعم الحكومة العراقية
السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي: ندعم بقوة إجراء الانتخابات في العراق ونتمنى مشاركة جميع المكونات العراقية فيها
السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي: موقف الجمهورية الاسلامية تجاه الانتخابات العراقية هو موقف دعم واسناد
ايرج مسجدي: المفاوضات بين ايران والسعودية في العراق تناولت فتح سفارتي البلدين ونتمنى التوصل إلى نتائج ايجابية خلال الجولات المقبلة
ايرج مسجدي: اقيمت عدة جولات من المفاوضات بين ايران والسعودية في العراق وتوقفت بشكل موقت بسبب انتقال السلطة في إيران
ايرج مسجدي: المفاوضات بين ايران والسعودية في العراق تناولت فتح سفارتي البلدين ونتمنى التوصل إلى نتائج ايجابية خلال الجولات المقبلة
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.