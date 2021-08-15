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بالفيديو: هروب عدد من الأمريكيين بواسطة طائرة نقل عبر مطار كابول

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن موظفي السفارة الأمريكية في كابول قد نُقلوا إلى المطار لضمان قدرتهم على العمل بأمان في خضم تقدم طالبان.

العالم - الأمیرکیتان

وذكر مصدر أمريكي، اليوم "الأحد"، أن موظفي سفارة واشنطن لدى أفغانستان أنزلوا العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابل؛ في خطوة أخيرة لإخلائه.

وأضاف أن سحب موظفي السفارة الأمريكية والمواطنين من أفغانستان جرى بسرعة اليوم.

وتوقّع المصدر أن تنتهي عملية إجلاء موظفي السفارة بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين في مطار كابل في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه أشار مصدر آخر إلى أنه لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين في السفارة، لكنهم سيغادرون قريبًا.

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