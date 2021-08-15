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شاهد.. طالبان تسيطر على مبنى التلفزيون الحكومي في كابل

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

سيطرت حركة طالبان الأفغانية، على مبنى التلفزيون الحكومي في العاصمة كابل، التي اجتاحتها في وقت سابق اليوم الأحد، ودعت المواطنين خلاله إلى الهدوء.

العالم - افغانستان

وأظهر مقطع مصور نشرته قنوات خبرية، أحد عناصر حركة طالبان، وهو يتحدث عبر القناة الحكومية.

وطالب المتحدث المواطنين في كابل وجميع المناطق التي سيطرت عليها طالبان إلى الهدوء، وفق المصدر ذاته.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحركة، دخول العاصمة كابل، دون قتال تقريبا، والسيطرة على القصر الرئاسي بعد وقت قصير من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وقال غني إن حركة طالبان كانت مستعدة "لشن هجوم دموي على كابول وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".

وأضاف على صفحته بموقع فيسبوك أن طالبان فازت بحكم السلاح، وإنها لم تنجح في كسب قلوب الناس.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد.

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