السيد نصر الله: من يراهن على امريكا فليأخذ العبرة من افغانستان

العالم - لبنان

وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: "امريكا اما خائنة وغدارة واما متخاذلة وتتخلى عن اصدقائها. حسنا، تريدون ان ترهنوا على امريكا لتحمي بلدنا، هكذا نحمي لبنان، بالامريكان والوعود الامريكية والدعم الامريكي وبالضمانات الامريكية. الذي يريد المراهنة على الضمانات الامريكية والوعود الامريكية من اللبنانيين فليضع امامه صورة افغانستان، هذه هي امريكا".

من جهة اخرى، دعا السيد حسن نصر الله الى تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن البلاد ما عادت تحتمل أي تأخير.

واضاف السيد نصر الله إن انفجار عكار يفرض نفسه على الجميع، واضاف أن ايران أعربت عن استعدادها لتزويد لبنان بالوقود لحل الأزمة الحاصلة في البلاد.

وأكد السيد نصر الله أن من يحمي لبنان هو شعبه وجيشه ومقاومته، وذكر أن يوم الرابع عشر من اب هو يوم الانتصار الكبير في لبنان، وأن الذي حمى البلاد، هم أبطال المقاومة بدمائهم.

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