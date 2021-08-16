الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

السيد نصر الله: من يراهن على امريكا فليأخذ العبرة من افغانستان

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

صرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن أمريكا تركت أصدقاءها في افغانستان، وخانتهم وخذلتهم، داعيا الى أخذ العبرة من هذه التجربة، وعدم الرهان على الأمريكان.

العالم - لبنان

وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: "امريكا اما خائنة وغدارة واما متخاذلة وتتخلى عن اصدقائها. حسنا، تريدون ان ترهنوا على امريكا لتحمي بلدنا، هكذا نحمي لبنان، بالامريكان والوعود الامريكية والدعم الامريكي وبالضمانات الامريكية. الذي يريد المراهنة على الضمانات الامريكية والوعود الامريكية من اللبنانيين فليضع امامه صورة افغانستان، هذه هي امريكا".

من جهة اخرى، دعا السيد حسن نصر الله الى تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن البلاد ما عادت تحتمل أي تأخير.

واضاف السيد نصر الله إن انفجار عكار يفرض نفسه على الجميع، واضاف أن ايران أعربت عن استعدادها لتزويد لبنان بالوقود لحل الأزمة الحاصلة في البلاد.

وأكد السيد نصر الله أن من يحمي لبنان هو شعبه وجيشه ومقاومته، وذكر أن يوم الرابع عشر من اب هو يوم الانتصار الكبير في لبنان، وأن الذي حمى البلاد، هم أبطال المقاومة بدمائهم.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

السيد نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل.. وسنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً

أول تعليق من حزب الله حول حادثة عكار

مفاوض: وفد حكومي أفغاني سيلتقي ممثلي "طالبان" في قطر

لبنان: إعلان غدأً الإثنين يوم حداد وطني على ضحايا إنفجار التليل في عكار

حماس تعبر عن تضامنها مع لبنان بعد حريق عكار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمين العام للأمم المتحدة يحث طالبان على ضبط النفس 

صمود أهالي حي الجراح في القدس أثمر

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا  

القائم بأعمال وزير دفاع افغانستان: اللعنة على غني وعصابته

خيارات المقاومة الفلسطينية في الرد على نكث الاحتلال لالتزاماته

الشعور بالتنميل فى يديك إحدى علامات نقص فيتامين ب 12.. لا تتجاهله