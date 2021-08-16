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الإمارات تساعد في إجلاء بعثات دبلوماسية من كابل

الإمارات تساعد في إجلاء بعثات دبلوماسية من كابل
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الإماراتية، أنها تعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية أجنبية من أفغانستان عبر مطارات الإمارات.

العالم - الإمارات

وأضافت الوزارة في بيان، أن عمليات الإجلاء تشمل بعثات دبلوماسية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا ومصر والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن بلاده قررت نقل سفارتها في أفغانستان إلى منطقة قرب مطار كابل، وإرسال قوات عسكرية إلى الإمارات لإجلاء الفرنسيين عن أفغانستان.

وأضاف لو دريان أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين الذين ربما ما زالوا داخل أفغانستان.

وطلبت باريس، يوم الجمعة الماضي، من جميع مواطنيها المقيمين في أفغانستان مغادرة البلاد بسبب تطورات الوضع الأمني.

وأعلنت حركة "طالبان"، الأحد، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابل والسيطرة على القصر الرئاسي، بعد وقت قصير من مغادرة الرئيس أشرف غني ونائبه للبلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالحركة قولها إنها تتوقع تسليماً كاملاً للسلطة، مستبعدة تشكيل حكومة انتقالية.

وأشارت الوكالة إلى أن مقاتلي الحركة دخلوا القصر الرئاسي وبسطوا السيطرة عليه.

المصدر - الخليج اونلاين

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