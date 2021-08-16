أمير قطر يعلن حضوره 'قمة الجوار' في بغداد

العالم - قطر

جاء ذلك في بيان صدر عن مستشارية الأمن القومي العراقية.



وذكر البيان أن "مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، وسلمه دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور قمة بغداد".



وأوضح البيان أن "أمير دولة قطر أكد دعمه الكامل لقمة بغداد، وتطلعه لنجاحها وتحقيق أهدافها المرسومة".



ووفق البيان، فإن الأعرجي التقى كذلك في الدوحة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والعراق على المستويات كافة.



وكان مستشار الأمن القومي العراقي قد وصل إلى الدوحة، السبت، في إطار زيارة رسمية معلنة (غير محددة المدة).



والدعوة هي السادسة التي يسلمها العراق لدول الجوار لحضور مؤتمر بغداد، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، حيث تم تسليم دعوات رسمية لكل من تركيا والسعودية والأردن والكويت وإيران.



والهدف من احتضان المؤتمر على مستوى قادة دول الجوار هو تقليل التوتر في المنطقة، وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.



وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، خاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش".