لحظة بلحظة.. نائب الرئيس الأفغاني يعلن بقاءه في البلاد: لن أنحني أمام طالبان

العالم - أفغانستان

10:35 قائد بطالبان: هناك أوامر بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية

10:00 وزارة الخارجية: الجيش الأميركي يؤمّن مطار كابول ومحيطه

09:30 اميركا... بيلوسي تشكر بايدن على موقفه "الشفاف" تجاه أفغانستان

09:09 نائب الرئيس الأفغاني يعلن بقاءه في البلاد: لن أنحني أمام طالبان

07:48 الأمين العام للأمم المتحدة يحث "طالبان" على ضبط النفس

07:47 رويترز: البنتاجون كلف 1000 جندي إضافي للمساعدة في إجلاء الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معهم من كابول وتامين مطارها خلال الإجلاء

07:21 زعيم طالبان يقول إنه يرغب في مغادرة كل القوات الأجنبية قبل بدء إعادة الهيكلة

07:32 قائد بحركة طالبان يقول إن من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولينا الحكم

07:19 قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية

07:31 أفغانستان... القائم بأعمال وزير الدفاع: اللعنة على غني وعصابته

06:42 متحدثة باسم الخارجية الأميركية: اكتمال إجلاء كل موظفي السفارة بأمان وكل العاملين موجودون بمطار كابول

05:34 قائد بحركة طالبان يقول لرويترز إنه صدرت أوامر للمقاتلين بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية وإنه لا ينبغي لهم ترهيب المدنيين

05:02 فرانس بريس: الولايات المتحدة وحلفاؤها يحضّون طالبان على السماح للأفغان بمغادرة البلاد (بيان)

01:44 روترز: المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان: الحركة لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.

الاثنين 16 08 2021

وكتب صالح على "تويتر": "على أرضي. مع الشعب. لسبب وهدف. بإيمان راسخ بالصلاح. شرعيتنا هي مقاومة القمع المدعوم من باكستان والديكتاتورية الوحشية".

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.

من جهته، أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا.

وقال: "نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".